Rakúsko chce intenzívnejšie hľadať pracovnú silu v zahraničí

Viedeň 18. apríla (TASR) - Rakúsko bude v nasledujúcich rokoch čeliť rastúcim problémom s nedostatkom pracovnej sily. Okrem veľkého potenciálu doma, najmä medzi staršími zamestnancami a ženami s nezaopatrenými deťmi, je potrebné intenzívnejšie hľadať aj pracovnú silu v zahraničí, uviedol v utorok minister práce a hospodárstva Martin Kocher.



Kľúčové je prezentovať Rakúsko vo svete ako dobré miesto na podnikanie, povedal na spoločnej tlačovej konferencii s prezidentom Rakúskej hospodárskej komory (WKÖ) Haraldom Mahrerom. Obidve inštitúcie budú podľa neho intenzívnejšie spolupracovať s cieľom podporiť rakúsky trh práce.



Koľko zahraničných pracovníkov by malo Rakúsko prilákať a v akom časovom horizonte sa zatiaľ nedá presne vyčísliť, poznamenal šéf WKÖ.



Podľa ministra je dôležité zamerať sa na zjednodušenie systému vydávania povolení na dlhodobý pobyt vysokokvalifikovaným zahraničným pracovníkom. V prvých troch mesiacoch roka ich bolo vydaných približne 1900, no v strednodobom horizonte by sa toto číslo malo posunúť do "päťciferného pásma", špecifikoval Kocher.