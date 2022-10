Rakúsko chce rozpočtový schodok dostať na budúci rok pod 3 % HDP

Viedeň 12. októbra (TASR) - Rakúsko plánuje dostať svoj rozpočtový deficit na budúci rok do limitu stanoveného Európskou úniou, teda pod 3 % hrubého domáceho produktu (HDP). TASR o tom informuje na základe správy agentúry Reuters, ktorá sa odvolala na údaje rakúskeho ministerstva financií.



Ako ministerstvo uviedlo, tento rok by rozpočtový schodok Rakúska mal dosiahnuť 3,5 % HDP. Ak sa odhad naplní, bude to znamenať výrazný pokles, keďže v minulom roku predstavoval rozpočtový deficit 5,9 % HDP.



V roku 2023 chce rakúska vláda stlačiť deficit štátneho rozpočtu na Európskou úniou požadovanú úroveň, teda pod 3 % HDP. Očakáva, že by mohol dosiahnuť 2,9 % HDP.



Vláda okrem toho predpokladá, že tento rok zníži verejný dlh na 78,3 % HDP z minuloročnej úrovne 82,3 % HDP. Na rok 2023 počíta Viedeň s ďalším znížením dlhu, a to na 76,7 % HDP.