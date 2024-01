Rakúsko chce zintenzívniť boj proti neprehľadným štruktúram firiem

Viedeň 14. januára (TASR) – V reakcii na kauzu realitnej a maloobchodnej skupiny Signa chce rakúska vláda podniknúť právne kroky proti príliš neprehľadným štruktúram spoločností. V budúcnosti by už nemali existovať žiadne právne možnosti utajovania prostredníctvom určitých podnikových štruktúr, vyhlásil počas víkendu rakúsky vicekancelár Werner Kogler. TASR o tom informuje na základe správy agentúry APA.



Zákony o obchodných spoločnostiach sa musia zmeniť tak, aby od začiatku museli zverejňovať oveľa viac, povedal Kogler. Vyslovil sa tiež za podstatné sprísnenie sankcií, ak budú firmy zahmlievať svoje vlastnícke štruktúry. Sankcie by sa mali v prípade odmietnutia predloženia súvah znásobiť, zdôraznil vicekancelár.



Skupina Signa investora Reného Benka má mimoriadne zložitú organizačnú štruktúru a zahŕňa viac ako tisíc menších spoločností. Holding výrazne rástol v časoch nízkych úrokových sadzieb. Od začiatku vojny na Ukrajine však sektor nehnuteľností v celej Európe zápasí so zvýšenými nákladmi na výstavbu a energie, ako aj s vyššími úrokovými sadzbami. Skupina s významnými projektmi a obchodnými domami v Nemecku, Rakúsku a Švajčiarsku podala minulý mesiac na súde návrh na vyhlásenie platobnej neschopnosti.