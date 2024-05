Rakúsko, Chorvátsko a Slovinsko podporili úniu kapitálových trhov v EÚ

Graz 28. mája (TASR) - Ministri financií Rakúska, Chorvátska a Slovinska v utorok vyzvali na dosiahnutie pokroku v oblasti integrácie kapitálových trhov v Európskej únii (EÚ). Kapitálová únia je nevyhnutná v záujme hospodárskeho rastu a investícií do ekologickej a digitálnej transformácie, uviedli ministri po zasadnutí v rakúskom Grazi v spoločnom vyhlásení adresovanom Európskej komisii (EK). TASR o tom informuje na základe správy agentúry APA.



Aby sme mohli financovať Zelenú dohodu, je potrebná ďalšia nová dohoda, povedal na tlačovej konferencii rakúsky minister financií Magnus Brunner. Kapitálová únia by podľa ministrov odbúrala cezhraničné prekážky a byrokraciu a súkromným investorom by uľahčila realizáciu dlhodobých projektov. Únia kapitálových trhov je kľúčom k rastu a posilneniu konkurencieschopnosti EÚ, zdôraznil Brunner, podľa ktorého sa európske hospodárstvo v porovnaní s inými krajinami, ako sú Čína alebo USA, rozvíja len pomaly.



Na dosiahnutie plánovaných zelených a digitálnych cieľov EÚ sú potrebné ročné investície v celkovej výške 500 až 800 miliárd eur, čo sa nezaobíde bez mobilizácie súkromného kapitálu, uzavrel Brunner.