Rakúsko dá na pomoc firmám zasiahnutým lockdownom až 2 miliardy eur

Viedeň 6. novembra (TASR) - Rakúsko pomôže firmám, ktoré zasiahne lockdown, sumou 2 miliardy eur.



Podľa rakúskeho ministra financií Gernota Blümela náklady na kompenzácie za výpadok tržieb pre firmy, ktoré museli zavrieť počas lockdownu, dosiahnu celkovo až 2 miliardy eur.



"Tieto náklady sa budú pohybovať od 1,5 miliardy po 2 miliardy eur," povedal Blümel na tlačovej konferencii. Firmy budú mať nárok až na 80 % tržieb z vlaňajšieho novembra. Reštaurácie, bary, hotely, ale aj kiná, divadlá či fitness centrá a ďalšie prevádzky musia zostať zatvorené do konca novembra.



Rakúska vláda zaviedla od utorka (3. 11.) druhý plošný lockdown, ktorý má zastaviť rýchle šírenie nového koronavírusu a ktorý by mal platiť do konca novembra.