< sekcia Ekonomika
Rakúsko dostalo na zvýšenie obranných výdavkov výnimku z pravidiel EÚ
Klauzula platí na obdobie štyroch rokov od roku 2025 a poskytuje manévrovací priestor v rozsahu maximálne 1,5 % hrubého domáceho produktu (HDP).
Autor TASR
Brusel 17. februára (TASR) - Rakúsko môže zvýšiť svoje výdavky na obranu bez porušenia rozpočtových pravidiel EÚ. Ministri financií a hospodárstva členských štátov na stretnutí v utorok krajine aktivovali takzvanú „národnú únikovú doložku“. Vyhoveli tým žiadosti, ktorú predložil v decembri rakúsky minister financií Markus Marterbauer. TASR o tom informuje na základe správy agentúry APA.
Doložka umožňuje Rakúsku zvýšiť svoj dlh na účel zbrojenia bez toho, aby čelilo sankciám zo strany EÚ. Rakúsko plánuje zvyšovať výdavky na obranu o niekoľko stoviek miliónov eur ročne, povedal Marterbaur pred zasadnutím v Bruseli. Ako dodal, aktivácia doložky poskytuje „o niečo väčšiu flexibilitu a chceme ju jednoducho využiť“. Klauzula platí na obdobie štyroch rokov od roku 2025 a poskytuje manévrovací priestor v rozsahu maximálne 1,5 % hrubého domáceho produktu (HDP).
Ministerka obrany Klaudia Tannerová rozhodnutie privítala. „Investície do ozbrojených síl a ich vybavenia sú investíciami do bezpečnosti našej krajiny,“ uviedla v tlačovej správe. „Ak chceme zabezpečiť, aby boli ozbrojené sily v nasledujúcich rokoch obranyschopné, potom sú tieto investície absolútne nevyhnutné,“ zdôraznila.
Doložka umožňuje Rakúsku zvýšiť svoj dlh na účel zbrojenia bez toho, aby čelilo sankciám zo strany EÚ. Rakúsko plánuje zvyšovať výdavky na obranu o niekoľko stoviek miliónov eur ročne, povedal Marterbaur pred zasadnutím v Bruseli. Ako dodal, aktivácia doložky poskytuje „o niečo väčšiu flexibilitu a chceme ju jednoducho využiť“. Klauzula platí na obdobie štyroch rokov od roku 2025 a poskytuje manévrovací priestor v rozsahu maximálne 1,5 % hrubého domáceho produktu (HDP).
Ministerka obrany Klaudia Tannerová rozhodnutie privítala. „Investície do ozbrojených síl a ich vybavenia sú investíciami do bezpečnosti našej krajiny,“ uviedla v tlačovej správe. „Ak chceme zabezpečiť, aby boli ozbrojené sily v nasledujúcich rokoch obranyschopné, potom sú tieto investície absolútne nevyhnutné,“ zdôraznila.