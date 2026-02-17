Spravodajský portál Tlačovej agentúry Slovenskej republiky
Utorok 17. február 2026Meniny má Miloslava
< sekcia Ekonomika

Rakúsko dostalo na zvýšenie obranných výdavkov výnimku z pravidiel EÚ

.
Ilustračná snímka. Foto: TASR

Klauzula platí na obdobie štyroch rokov od roku 2025 a poskytuje manévrovací priestor v rozsahu maximálne 1,5 % hrubého domáceho produktu (HDP).

Autor TASR
Brusel 17. februára (TASR) - Rakúsko môže zvýšiť svoje výdavky na obranu bez porušenia rozpočtových pravidiel EÚ. Ministri financií a hospodárstva členských štátov na stretnutí v utorok krajine aktivovali takzvanú „národnú únikovú doložku“. Vyhoveli tým žiadosti, ktorú predložil v decembri rakúsky minister financií Markus Marterbauer. TASR o tom informuje na základe správy agentúry APA.

Doložka umožňuje Rakúsku zvýšiť svoj dlh na účel zbrojenia bez toho, aby čelilo sankciám zo strany EÚ. Rakúsko plánuje zvyšovať výdavky na obranu o niekoľko stoviek miliónov eur ročne, povedal Marterbaur pred zasadnutím v Bruseli. Ako dodal, aktivácia doložky poskytuje „o niečo väčšiu flexibilitu a chceme ju jednoducho využiť“. Klauzula platí na obdobie štyroch rokov od roku 2025 a poskytuje manévrovací priestor v rozsahu maximálne 1,5 % hrubého domáceho produktu (HDP).

Ministerka obrany Klaudia Tannerová rozhodnutie privítala. „Investície do ozbrojených síl a ich vybavenia sú investíciami do bezpečnosti našej krajiny,“ uviedla v tlačovej správe. „Ak chceme zabezpečiť, aby boli ozbrojené sily v nasledujúcich rokoch obranyschopné, potom sú tieto investície absolútne nevyhnutné,“ zdôraznila.
.

Neprehliadnite

VEĽKÝ OLYMPIJSKÝ PREHĽAD: Utorok 17. februára

TRAGICKÁ NEHODA: Na Liptove sa zrazil kamión s autobusom

VIDEO: STREĽBA NA HOKEJOVOM ZÁPASE: Zahynuli najmenej traja ľudia

VEĽKÁ PREDPOVEĎ POČASIA: Zima ešte nepovedala posledné slovo