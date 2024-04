Rakúsko je proti vývozu textilného odpadu z EÚ do tretích krajín

Viedeň 7. apríla (TASR) - Vývoz textilného odpadu označeného ako použité oblečenie do rozvíjajúcich sa krajín považuje Rakúsko za veľký celosvetový problém. Podporuje preto iniciatívu troch členských štátov Európskej únie (EÚ), ktoré chcú dosiahnuť, aby medzinárodný dohovor o riadení pohybu nebezpečných odpadov cez štátne hranice (Bazilejský dohovor) zahrnul aj textil. TASR o tom informuje na základe správy agentúry APA.



Delegácie Dánska, Švédska a Francúzska zaradili svoj spoločný návrh do programu zasadnutia Rady pre životné prostredie EÚ, ktoré sa konalo 25. marca. Rakúsko tento projekt podporuje, keďže vývoz textilného odpadu do tretích krajín je problémom aj z domáceho hľadiska, uviedla v nedeľu ministerka pre ochranu klímy Leonore Gewesslerová. "Je neprijateľné, aby bohatý sever presúval svoje problémy s rýchlou módou na chudobnejší juh," zdôraznila.



Vývoz textilného odpadu z Únie sa od prelomu tisícročia strojnásobil. V roku 2019 sa z bloku vyviezlo približne 1,7 milióna ton, najmä do Afriky a Ázie, pričom každý rok skončí na skládkach na celom svete 92 miliónov ton odevov.