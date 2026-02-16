< sekcia Ekonomika
Rakúsko má záujem o posilnenie hospodárskej spolupráce s USA
Obchodná vojna neprospeje nikomu.
Autor TASR
Viedeň 16. februára (TASR) - Rakúsky minister hospodárstva Wolfgang Hattmannsdorfer vyzval Spojené štáty na posilnenie hospodárskej spolupráce. Obchodná vojna neprospeje nikomu, vyhlásil v pondelok po stretnutí s americkým veľvyslancom Arthurom Fisherom. TASR o tom informuje na základe správy agentúry APA.
„Potrebujeme viac hospodárskej spolupráce, nie menej,“ zdôraznil Hattmannsdorfer. „Otvorené trhy, spravodlivá hospodárska súťaž a predvídateľnosť sú základom rastu a zamestnanosti - na oboch stranách Atlantiku,“ dodal minister. USA sú pre Rakúsko druhou najdôležitejšou exportnou destináciou s podielom 6,8 %. Vývoz tovaru do USA dosiahol od januára do novembra 2025 hodnotu 11,85 miliardy eur. Pokles o 21,4 % v porovnaní s rovnakým obdobím predchádzajúceho roka súvisí aj s colnou politikou USA, upozornilo ministerstvo hospodárstva.
„Clá a obchodné bariéry nie sú nástrojom hospodárskeho rastu. Zvyšujú náklady na investície, oslabujú dodávateľské reťazce a v konečnom dôsledku môžu zaťažiť spotrebiteľov,“ uviedol Hattmannsdorfer vo vyhlásení. „Naším spoločným cieľom musí byť spravodlivý prístup na trh, predvídateľnosť a medzinárodný obchod založený na pravidlách,“ uzavrel rakúsky minister.
