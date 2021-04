Rakúsko musí do roka 2030 zvýšiť počet nabíjacích staníc šesťnásobne

Viedeň 21. apríla (TASR) - V Rakúsku je v súčasnosti takmer 5000 nabíjacích staníc pre elektromobily, no do roka 2030 ich bude potrebných zhruba 30.000, aby sa pokryl dopyt motoristov.



Podľa štúdie spoločnosti Boston Consulting Group (BCG) z týchto 30.000 musí takmer 4000 tvoriť stanice s výkonom vyše 150 kilowattov (kW), aby sa pokryl dopyt po rýchlom nabíjaní, najmä však na diaľniciach a vidieckych cestách. BCG odhaduje, že v celej Európe sa podiel vysoko výkonných nabíjacích staníc musí do roka 2030 zvýšiť zo súčasných 15 % na 27 %.



Ako informuje agentúra APA, Čína v tejto oblasti vidí v Európe svoju veľkú trhovú šancu a láka záujemcov nízkymi cenami. Napríklad 50-kilowattové nabíjacie stanice ponúka ani nie za 2000 eur, kým európski výrobcovia požadujú päťnásobok tejto ceny.