Rakúsko nahradí hotelom a reštauráciám straty spôsobené lockdownom

Viedeň 1. novembra (TASR) - Rakúska vláda poskytne firmám pôsobiacim v oblasti gastronómie a hotelierstva kompenzácie za straty, ktoré im spôsobí novembrový lockdown.



Firmy by mali dostať 80 % tržieb z vlaňajšieho novembra. "Intenzívne dolaďujeme detaily," povedala v nedeľu ministerka cestovného ruchu Elisabeth Köstingerová. "Budú predložené najrýchlejšie, ako to bude možné," doplnila. Vzhľadom na vývoj počtu infekcií podľa nej nie je žiadna alternatíva k druhému lockdownu, "ak chceme dať odvetviu nejaké vyhliadky pre ďalšie mesiace".



Náhrada až do výšky 80 % stratených tržieb je podľa Köstingerovej nástrojom na pomoc firmám, aby zvládli "tieto ťažké časy". Zdôraznila, že Nemecko počíta s kompenzáciami do výšky maximálne 75 %. Dodala, že vláda sa tiež bude snažiť iným spôsobom pomôcť firmám, ktoré vlani v novembri ešte neexistovali.



Rakúska vláda v sobotu (31. 10.) oznámila, že na budúci týždeň bude v krajine zavedený druhý plošný lockdown, ktorý má zastaviť rýchle šírenie nového koronavírusu. "Od utorkovej (3. 11.) polnoci do konca novembra bude druhý lockdown," povedal na sobotňajšej tlačovej konferencii rakúsky kancelár Sebastian Kurz.