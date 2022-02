Rakúsko napadne na súde zelenú značku EÚ pre jadrovú energiu

Viedeň 2. februára (TASR) - Rakúsko napadne rozhodnutie Európskej komisie (EK) udeliť investíciám do jadrovej energetiky značku udržateľného financovania. Vyhlásila to v stredu ministerka životného prostredia Leonore Gewesslerová.



"Všetky právne kroky pripravíme v najbližších týždňoch, a ak alebo keď taxonómia nadobudne účinnosť, podáme žalobu na Európsky súdny dvor," povedala novinárom.



Dodala, že Luxembursko už tiež povedalo, že sa pripojí k žalobe proti rozhodnutiu Komisie o tzv. taxonómii bloku, teda klasifikácii "zelených" zdrojov energie.



"Rozhodnutie je nesprávne, pretože ohrozuje budúcnosť. Dávame našim deťom batoh plný problémov. Je to nezodpovedné," povedala Gewesslerová.



Rakúska ministerka označila pritom jadrovú energiu za "zastaranú a príliš drahú". A poukázala na obavy o bezpečnosť a neistotu, ako naložiť s jadrovým odpadom, pričom taxonómiu nazvala "greenwashingom" (zeleným vymývaním mozgu).



Európska komisia v stredu napriek protestom zelených aktivistov a nesúhlasu vo vlastných radoch oznámila, že aj investíciám do jadrovej energie zemnému plynu dá označenie trvalo udržateľného financovanie, pretože môžu prispieť k urýchleniu "zložitého prechodu ku klimatickej neutralite".



To potešilo dva najmocnejšie štáty EÚ: Francúzsko, ktoré je odkázané na jadrovú energiu, čo vyvoláva obavy z jej dlhodobého vplyvu na životné prostredie, a Nemecko, ktoré je závislé od plynu, fosílneho paliva.



Komisia argumentuje, že zahrnutie jadra a plynu ako prechodných zdrojov na ceste k uhlíkovej neutralite pomôže mobilizovať financie na podporu tohto prechodu od škodlivejších zdrojov energie, ako je uhlie. Kritici to však nazvali veľkou ranou pre klimatické ciele EÚ.



Spotreba energií predstavuje približne tri štvrtiny emisií skleníkových plynov vyprodukovaných v Európskej únii (EÚ). Komisia sa domnieva, že kým nebude k dispozícii dostatok obnoviteľných zdrojov, plyn a jadrová energia pomôžu postupne vyradiť škodlivejšie zdroje energie.



Podľa plánu EK musia projekty v oblasti plynu spĺňať emisné limity a dosahovať ciele zníženia. Mali by tiež nahradiť existujúce uhoľné zariadenia, ktoré nemožno nahradiť ihneď obnoviteľnými zdrojmi.



Pokiaľ ide o jadrovú energiu, Komisia uviedla, že bude zahŕňať výskum, vývoj a využívanie pokročilých technológií na zníženie odpadu a zlepšenie bezpečnosti.



Francúzsko, ktoré získava približne 70 % svojej elektriny z jadra, viedlo kampaň na jeho začlenenie medzi alternatívu za fosílne palivá.



Nemecko, najväčšia európska ekonomika, požadovalo, aby súčasťou plánu bol aj plyn.



Plány Komisie však potrebujú podporu veľkej väčšiny 27 členských štátov a jednoduchej väčšiny v Európskom parlamente.



TASR o tom informuje na základe správ AP a AFP.