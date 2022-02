Rakúsko nechce, aby bol Nord Stream 2 súčasťou balíka sankcií EÚ

Viedeň 11. februára (TASR) - Rakúsko naďalej nesúhlasí so zaradením plynovodu Nord Stream 2 do balíka sankcií proti Moskve, ktorý Európska únia pripravuje v prípade ruskej invázie na Ukrajinu. Pre agentúru Reuters to v piatok uviedol rakúsky minister zahraničných vecí Alexander Schallenberg.



"Diskutovať o tom verejne v Európe, ako keby to bol ústredný prvok balíka sankcií proti Rusku, mi nedáva zmysel," uviedol Schallenberg.



Reuters pripomína, že rakúsky koncern OMV je jedným z partnerov ruského plynárenského gigantu Gazprom v projekte plynovodu spájajúceho Rusko s Nemeckom po dne Baltského mora. Rakúsky štát vlastní 31,5 percenta akcií OMV. Nord Stream 2 už bol dokončený, avšak zatiaľ nie je funkčný, pretože čaká na schválenie zo strany Nemecka a EÚ.



Nemecký vicekancelár a minister hospodárstva Robert Habeck v piatok povedal, že ukrajinská kríza bude hrať úlohu pri schvaľovacom procese projektu. Podľa Schallenberga však nie je potrebné Nord Stream 2 priamo zahŕňať do balíka európskych sankcií, pretože v prípade ruskej invázie na Ukrajinu by Nemecko podľa neho schválenie projektu aj tak zastavilo.



"Je nemysliteľné, že by nemecké úrady technicky schválili spustenie (plynovodu), ak by došlo k aktu vojenskej agresie," povedal Schallenberg. Rakúsko by však podľa neho radšej "podporilo konsenzus" týkajúci sa balíka sankcií.



Agentúra Reuters pripomenula, že Rakúsko pokrýva z Ruska až 80 percent svojej spotreby zemného plynu. Okrem toho má Viedeň vlastné záujmy aj pokiaľ ide o ruský bankový sektor, keďže Rusko je najväčším trhom rakúskej bankovej skupiny Raiffeisen Bank International.