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Rakúsko očakáva dočasný zákaz dovozu brazílskeho hovädzieho mäsa do EÚ
Potvrdilo sa, že kritika obchodnej dohody medzi EÚ a juhoamerickým združením Mercosur bola opodstatnená, uviedol predseda poľnohospodárskej komory Josef Moosbrugger.
Autor TASR
Viedeň 27. augusta (TASR) - Rakúska poľnohospodárska komora očakáva, že od 3. septembra bude dočasne zakázaný dovoz hovädzieho mäsa z Brazílie do EÚ. Krajina nedokáže poskytnúť potrebnú dokumentáciu o dodržiavaní predpisov EÚ, najmä čo sa týka používania antibiotík, oznámila komora vo štvrtok s odvolaním sa na zdroje v Európskej komisii. TASR o tom informuje na základe správy agentúry APA.
Potvrdilo sa, že kritika obchodnej dohody medzi EÚ a juhoamerickým združením Mercosur bola opodstatnená, uviedol predseda poľnohospodárskej komory Josef Moosbrugger. Konzistentný odmietavý postoj k dohode, ktorá sa teraz uplatňuje na predbežnej báze, sa „vyplatil jednoducho preto, že na úrovni EÚ vyvolal diskusiu o rovnakých výrobných štandardoch pre dovážané produkty, diskusiu, ktorú sme dôrazne požadovali, a dokonca to viedlo ku konkrétnemu sprísneniu dovozných podmienok“, dodal Moosbrugger v tlačovej správe. To, čo nespĺňa miestne výrobné štandardy, nemá miesto na pultoch v EÚ, uzavrel šéf rakúskej poľnohospodárskej komory.
Potvrdilo sa, že kritika obchodnej dohody medzi EÚ a juhoamerickým združením Mercosur bola opodstatnená, uviedol predseda poľnohospodárskej komory Josef Moosbrugger. Konzistentný odmietavý postoj k dohode, ktorá sa teraz uplatňuje na predbežnej báze, sa „vyplatil jednoducho preto, že na úrovni EÚ vyvolal diskusiu o rovnakých výrobných štandardoch pre dovážané produkty, diskusiu, ktorú sme dôrazne požadovali, a dokonca to viedlo ku konkrétnemu sprísneniu dovozných podmienok“, dodal Moosbrugger v tlačovej správe. To, čo nespĺňa miestne výrobné štandardy, nemá miesto na pultoch v EÚ, uzavrel šéf rakúskej poľnohospodárskej komory.