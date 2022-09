Rakúsko oznámilo strop pre ceny elektriny

Viedeň 7. septembra (TASR) - Rakúska vláda v stredu oznámila plány na obmedzenie cien elektriny pre domácnosti. TASR o tom informuje na základe správy AP.



Kancelár Karl Nehammer vyhlásil, že tzv. cenový strop by mal znížiť náklady pre priemernú trojčlennú domácnosť o približne 500 eur ročne. Vláda poskytne približne 3 až 4 miliardy eur na financovanie opatrenia, ktoré nadobudne účinnosť v decembri a potrvá do konca júna 2024.



Každý v Rakúsku by mal byť schopný dovoliť si elektrinu pre základné potreby, povedal kancelár novinárom vo Viedni. "Ide o rýchlu a nebyrokratickú pomoc, a preto sa o ňu nikto nemusí uchádzať," uviedol a pripomenul, že strop na ceny elektriny bude zavedený automaticky pre každú domácnosť. Označil to za ďalší "stavebný kameň na pomoc ľuďom v ťažkej dobe".



Nehammer dodal, že domácnosti s nízkymi príjmami môžu požiadať o ďalšiu finančnú podporu.



Plán znižovania nákladov prichádza v čase, keď Rakúsko a ďalšie európske krajiny zápasia s rastom cien energií v dôsledku vojny na Ukrajine a obmedzenia dodávok plynu z Ruska.



Európski predstavitelia obvinili Rusko, že využíva energie na vydieranie, ktorého cieľom je vyvíjať tlak a rozdeľovať Európsku úniu (EÚ), pretože podporuje Ukrajinu. Predsedníčka Európskej komisie Ursula von der Leyenová v stredu uviedla, že 27-členný blok prijme ďalšie opatrenia na zmiernenie energetickej krízy.



Jednotlivé vlády v celej Európe schválili úľavy pre domácnosti, ktorá zápasia s vysokými účtami za energie a s infláciou.



Rakúska vláda oznámila začiatkom tohto roka ďalšiu finančnú pomoc vrátane príplatkov na deti a finančnej pomoci pre dôchodcov s nízkymi dôchodkami.