Rakúsko plánuje dočasné zníženie DPH pre reštaurácie a kultúru

Viedeň 12. júna (TASR) - Rakúsko plánuje dočasne znížiť daň z pridanej hodnoty (DPH) pre reštaurácie a sektor kultúry s cieľom pomôcť im zvládnuť prepad, ktorý spôsobila pandémia nového koronavírusu. Uviedla to v piatok rakúska vláda.



Plán by mali dopracovať počas dvojdňového zasadnutia vlády, ktoré sa začne v pondelok (15. 6.) a na ktorom by kabinet mal schváliť aj ďalšie opatrenia na podporu najviac dotknutých sektorov. Plán Rakúska si zároveň vyžaduje súhlas Európskej komisie.



Viedeň plánuje zníženie DPH na 5 %, pričom by sa týkalo gastronómie (kaviarne, bary, reštaurácie) a sektora kultúry, uviedol na piatkovej tlačovej konferencii rakúsky minister financií Gernot Blümel. Ako dodal, 5-percentná DPH by mala platiť do konca roka.



V rámci kultúry by do zníženej dane mali patriť napríklad vstupenky do kín a múzeí, knihy a časopisy. V súčasnosti sa v rakúskom sektore kultúry uplatňuje DPH na viacerých úrovniach, väčšinou na úrovni 10 % a 13 %. Podľa ministerky pre cestovný ruch Elisabeth Köstingerovej Rakúsko chce zníženú DPH aj pre jedlá a nápoje podávané v hoteloch.



Rakúska vláda už skôr oznámila zníženie DPH na nealkoholické nápoje od 1. júla v kaviarňach, baroch a reštauráciách. Daň sa zníži z 20 % na 10 %. Na alkoholické nápoje ju znížiť nemohla, keďže to neumožňujú pravidlá v rámci EÚ. Teraz však Viedeň chce, aby jej Brusel v tomto smere udelil výnimku. Ako povedal Blümel, vláda spolupracuje s európskymi inštitúciami na dočasnej výnimke, keďže ide o mimoriadnu situáciu.