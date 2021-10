Rakúsko plánuje na budúci rok rozpočtový deficit pod 3 % limitom EÚ

Viedeň 13. októbra (TASR) - Rozpočtový deficit Rakúska na budúci rok klesne a dostane sa na úroveň, ktorá bude spĺňať fiškálne pravidlá Európskej únie (EÚ). Hospodársky rast susednej krajiny sa totiž zlepšuje vďaka zmierňovaniu obmedzení na zastavenie pandémie nového koronavírusu. Vyplýva to z návrhu budúcoročného rozpočtu.



Vláda vo Viedni plánuje znížiť schodok v rozpočte v nasledujúcom roku na 2,3 % hrubého domáceho produktu (HDP) z tohtoročných očakávaných 6 % HDP. Podľa fiškálnych pravidiel EÚ by schodok v rozpočte členských štátov bloku nemal prekročiť hranicu 3 % HDP.



Rakúsko rovnako ako mnohé iné štáty počas pandémie výrazne zvýšilo výdavky, aby udržalo ekonomiku nad vodou. Najmä počas vlaňajšej recesie, ktorú spôsobili blokády na zastavenie šírenia nového koronavírusu. Susedná krajina doteraz vynaložila alebo schválila vyplatenie 40,8 miliardy eur na zmiernenie dôsledkov pandémie. To je viac ako 10 % jej HDP za minulý rok.



Podľa čísiel inštitútu WIFO, na základe ktorých bol zostavený rozpočet, rakúske hospodárstvo tento rok ožilo a malo by vzrásť o 4,4 % a v budúcom roku až o 4,8 %.



„V Rakúsku sa po kríze vrátime k trvalo udržateľnej rozpočtovej politike,“ uviedol minister financií Gernot Blümel vo svojom každoročnom prejave k rozpočtu v parlamente. „Tento silný rast nám to pomôže dosiahnuť a musíme urobiť všetko pre to, aby bolo toto zotavenie udržateľné,“ doplnil.



Blümelov rozpočet ukazuje, že dlh krajiny ako podiel HDP by mal klesnúť na 79,1 % v budúcom roku z 82,8 % HDP v tomto roku. Cieľom vlády je znížiť ho na 72,5 % v roku 2025, rok po tom, ako sa majú konať nasledujúce parlamentné voľby v Rakúsku.



Či súčasná koalícia medzi Blümelovými konzervatívcami a Zelenými vydrží tak dlho, nie je isté. Jeho rozpočtový prejav prichádza štyri dni po tom, ako konzervatívny líder Sebastian Kurz odstúpil z postu kancelára pod tlakom Zelených pre obvinenia z korupcie.