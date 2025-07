Rakúsko podporí rozvoj elektromobility sumou 480 miliónov eur

Viedeň 1. júla (TASR) – Rakúsko podporí prechod na elektromobilitu v tomto a budúcom roku celkovou sumou približne 480 miliónov eur. Peniaze sa okrem iného použijú na rozšírenie nabíjacej infraštruktúry pre elektrické vozidlá, dotácie na nákup súkromných elektromobilov sa však neobnovia. TASR o tom informuje na základe správy agentúry APA.



„Zúfalo potrebujeme zlepšiť nabíjaciu infraštruktúru,“ povedal v utorok minister mobility Peter Hanke pri predstavení programu „eMove Austria“. V máji bolo v Rakúsku viac ako 27.000 verejných nabíjacích miest pre elektrické automobily. Zďaleka najväčší podiel tvoria bežné nabíjacie miesta, ktoré majú najnižšiu nabíjaciu kapacitu. Cieľom je, aby 95 % Rakúšanov malo do roku 2030 v okruhu desiatich kilometrov rýchlonabíjacie miesto s nabíjacím výkonom 23 až 150 kilowattov (kW), uviedol Hanke, podľa ktorého v súčasnosti táto vzdialenosť dosahuje 15 kilometrov.



V tomto roku sa na nabíjaciu infraštruktúru ešte dotácie nebudú poskytovať, na rok 2026 je vyčlenených 30 miliónov eur. S rozpočtom desať miliónov eur bolo v minulom roku vybudovaných 249 nabíjacích staníc. Podstatne viac peňazí, spolu približne 240 miliónov eur, má v tomto a budúcom roku smerovať do tzv. elektrických autobusov, teda do elektrifikácie verejnej dopravy. Prechod na elektricky poháňané nákladné vozidlá má byť podporený sumou takmer 140 miliónov eur.



Za prvých päť mesiacov tohto roka úrady v Rakúsku zaregistrovali približne 25.000 nových elektrických vozidiel. Znamená to, že na rakúskych cestách v súčasnosti jazdí okolo 225.000 elektromobilov.