Rakúsko podporuje jednotný systém označovania pôvodu potravín v EÚ
Aj s ohľadom na plánovanú dohodu s juhoamerickým združením Mercosur je pre Rakúsko obzvlášť dôležité posilniť regionálne hodnotové reťazce a chrániť citlivé odvetvia.
Autor TASR
Brusel 26. januára (TASR) - Rakúsko na stretnutí ministrov poľnohospodárstva členských štátov Európskej únie (EÚ) v Bruseli podporí francúzsku iniciatívu na zavedenie označovania pôvodu potravín v celej Únii. Cieľom je rozšíriť označovanie pôvodu na podstatne viac potravinárskych produktov, najmä spracovaných výrobkov, uviedol minister Norbert Totschnig. TASR o tom informuje na základe správy agentúry APA.
„Som veľmi rád, že Francúzsko zaradilo túto dôležitú otázku do programu,“ povedal Totschnig pred stretnutím. Poľnohospodári, najmä v Rakúsku, vyrábajú výrobky najvyššej kvality podľa najprísnejších štandardov, a aj z pohľadu spotrebiteľov je potrebná ešte väčšia transparentnosť, dodal. Tovar prichádza do Európy a Rakúska z celého sveta, „a verím, že je jednoducho dôležité a je to právo spotrebiteľov vedieť, odkiaľ pochádza,“ povedal Totschnig. Európsku komisiu preto vyzval, aby v súlade so svojimi skoršími vyhláseniami čo najskôr predložila návrh na celoeurópsky systém označovania pôvodu.
Aj s ohľadom na plánovanú dohodu s juhoamerickým združením Mercosur je pre Rakúsko obzvlášť dôležité posilniť regionálne hodnotové reťazce a chrániť citlivé odvetvia, zdôraznilo v tlačovej správe rakúske ministerstvo poľnohospodárstva.
