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Rakúsko potvrdilo odmietavý postoj k navrhovanému rozpočtu EÚ
Ľuďom nie je možné vysvetliť, prečo by mal byť budúci rozpočet EÚ o 60 % vyšší ako tie predchádzajúce, pričom v Rakúsku musí byť každé euro podrobené kontrole, povedala Bauerová.
Autor TASR
Dublin 4. septembra (TASR) - Rakúska ministerka pre európske záležitosti Claudia Bauerová potvrdila odmietavý postoj svojej vlády k rozsiahlemu zvýšeniu dlhodobého rozpočtu Európskej únie. Navrhovaný rozpočet je nutné zásadne znížiť, aby sa uvoľnil priestor pre nové priority, povedala v piatok na neformálnom zasadnutí ministrov EÚ pre európske záležitosti v Dubline. TASR o tom informuje na základe správy agentúry APA.
Ľuďom nie je možné vysvetliť, prečo by mal byť budúci rozpočet EÚ o 60 % vyšší ako tie predchádzajúce, pričom v Rakúsku musí byť každé euro podrobené kontrole, povedala Bauerová. Za novú prioritu v rozpočte EÚ označila bezpečnostnú politiku. EÚ musí preukázať jednotu a odolnosť v čase, keď sa ju Rusko snaží rozdeliť, zdôraznila ministerka.
Rakúsko a ďalšie štyri členské krajiny EÚ sa minulý týždeň pripojili k výzve nemeckého kancelára Friedricha Merza, podľa ktorého sa rozpočet spoločenstva musí znížiť o niekoľko stoviek miliárd eur. Skupina štátov, ktorú tvoria Nemecko, Holandsko, Dánsko, Rakúsko, Fínsko a Švédsko, sa podľa kancelára tiež zaviazala, že v rokovaniach s Bruselom bude presadzovať spoločnú pozíciu.
Hlavy štátov a vlád v EÚ sa snažia dosiahnuť dohodu o rozpočte, pokiaľ možno do konca tohto roka. Komisia navrhuje rozpočet vo výške približne 1,76 bilióna eur (v cenách za rok 2025). Rozpočet EÚ, oficiálne nazývaný Viacročný finančný rámec (VFR), musí jednomyseľne schváliť všetkých 27 členských štátov.
Ľuďom nie je možné vysvetliť, prečo by mal byť budúci rozpočet EÚ o 60 % vyšší ako tie predchádzajúce, pričom v Rakúsku musí byť každé euro podrobené kontrole, povedala Bauerová. Za novú prioritu v rozpočte EÚ označila bezpečnostnú politiku. EÚ musí preukázať jednotu a odolnosť v čase, keď sa ju Rusko snaží rozdeliť, zdôraznila ministerka.
Rakúsko a ďalšie štyri členské krajiny EÚ sa minulý týždeň pripojili k výzve nemeckého kancelára Friedricha Merza, podľa ktorého sa rozpočet spoločenstva musí znížiť o niekoľko stoviek miliárd eur. Skupina štátov, ktorú tvoria Nemecko, Holandsko, Dánsko, Rakúsko, Fínsko a Švédsko, sa podľa kancelára tiež zaviazala, že v rokovaniach s Bruselom bude presadzovať spoločnú pozíciu.
Hlavy štátov a vlád v EÚ sa snažia dosiahnuť dohodu o rozpočte, pokiaľ možno do konca tohto roka. Komisia navrhuje rozpočet vo výške približne 1,76 bilióna eur (v cenách za rok 2025). Rozpočet EÚ, oficiálne nazývaný Viacročný finančný rámec (VFR), musí jednomyseľne schváliť všetkých 27 členských štátov.