Rakúsko potvrdilo odmietavý postoj k zvýšeniu rozpočtu EÚ

Brusel 10. júla (TASR) - Rakúsko zopakovalo svoje výhrady k navrhovanej revízii viacročného rozpočtu Európskej únie. Tak ako v každej väčšej spoločnosti, aj v EÚ musí byť možné uskutočniť prerozdelenie už existujúcich zdrojov, napríklad v rámci kohéznych fondov, uviedla v pondelok ministerka pre rakúske záležitosti Karoline Edtstadlerová. TASR o tom informuje na základe správy agentúry APA.



Rakúsko bolo vždy za šetrné využívanie peňazí daňových poplatníkov, povedala Edtstadlerová pred zasadnutím Rady ministrov EÚ pre európske záležitosti v Bruseli. V EÚ existuje množstvo programov, na ktoré už sú vyčlenené peniaze, doteraz však neboli použité, pokračovala rakúska ministerka. Poukázala pritom na oblasť kohéznej politiky, kde sa podľa nej doteraz využilo len 20 % naplánovaných prostriedkov. Európska komisia (EK) by preto malo jasne pomenovať, kde sa už prostriedky použili a kde ešte nie, zdôraznila Edtstadlerová.



Komisia navrhla zvýšiť viacročný rozpočet EÚ do roku 2027 o 66 miliárd eur. Odôvodňuje to prudkým rastom výdavkov v dôsledku vojny na Ukrajine a vysokej inflácie.