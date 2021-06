Rakúsko predlžuje pandemickú podporu pre firmy

Viedeň 15. júna (TASR) - Rakúska vláda predlžuje pandemickú podporu pre firmy a prispôsobí ju aktuálnej situácii. Podporné balíky, ktorých platnosť sa mala skončiť na konci júna, budú platiť ďalšie tri mesiace až šesť mesiacov. Ako v utorok oznámili vicekancelár Werner Kogler a minister financií Gernot Blümel, podporu budú "prispôsobovať aktuálnym hospodárskym požiadavkám a skutočnostiam". Predĺženie sa okrem iného týka náhrady za uniknuté tržby či premosťovacieho financovania pre umelcov.



Vláda zároveň oznámila, že rakúske hospodárstvo bolo v týždni od 31. mája do 6. júna len o 0,4 % slabšie než v roku 2019, čo predstavuje najlepšiu hodnotu od vypuknutia pandémie nového koronavírusu. Stále však existujú odvetvia a podniky, ktoré potrebujú podporu, napríklad mestský turizmus.



Blümel taktiež poukázal na to, že zotavenie nepocítia hneď všetky odvetvia. "Podporíme aj na posledných metroch tie firmy, ktorých podnikateľský model sa pred krízou osvedčil, no v súčasnosti sú ešte vzdialené od ekonomickej normálnej situácie," cituje ministra agentúra APA. Pomoc musí byť cielená a nesmie vytvoriť falošné impulzy, ktoré by mohli zabrzdiť hospodársky rast.



Ministerka pôdohospodárstva, regiónov a turistického ruchu Elisabeth Köstingerová poukázala na firmy v oblasti turistického ruchu a gastronómie, ktoré naďalej evidujú vysoké prepady tržieb a potrebujú podporu. Štátna tajomníčka ministerstva kultúry Andrea Mayerová uviedla, že očakávané povolenie umeleckých a kultúrnych podujatí poskytlo vytúžený impulz, no tí, ktorí stále potrebujú pomoc, naďalej majú možnosť získať premosťovacie financie.