Rakúsko predstavilo balík na pomoc domácnostiam a firmám s energiami

Viedeň 20. marca (TASR) - Rakúsko v nedeľu predstavilo balík v hodnote 2 miliárd eur, ktorý má pomôcť domácnostiam a podnikom zvládnuť masívne zvýšenie cien energií v dôsledku ruskej invázie na Ukrajinu.



Opatrenia zahŕňajú zvýšenie dotácií pre ľudí dochádzajúcich do práce o polovicu, financie na redukciu cien verejnej dopravy a zníženie príplatkov za zemný plyn a elektrinu.



Ministerstvo financií uviedlo, že v súčasnej situácii je potrebné pomôcť ľuďom aj firmám, ktoré zasiahli vysoké ceny energií.



Súčasťou balíka je aj pomoc pre tých, ktorí používajú poľnohospodársku naftu, pre malé a stredné spoločnosti, ktoré spotrebujú veľa paliva a spoločnosti, ktoré prechádzajú na alternatívnu energiu.



Podľa ministerstva tieto opatrenia do polovice roka 2023 ušetria rodine, ktorá denne dochádza 50 kilometrov, približne 900 eur, hotelom zamestnávajúcim 50 ľudí približne 20.000 eur a veľkému priemyselnému podniku približne 3 milióny eur.



Medziročná miera inflácie v Rakúsku vo februári vzrástla na 5,5 %.



Ministri financií Európskej únie (EÚ) sa minulý týždeň dohodli, že budú dotovať ceny palív pre domácnosti a ponúknu podporu firmám, ktoré zasiahol prudký nárast cien energií v dôsledku ruskej invázie na Ukrajinu. Rusko je najväčším dodávateľom energie pre európsky blok, podieľa sa zhruba 45 % na zásobovaní EÚ plynom, viac ako štvrtinou na dodávkach ropy a 50 % v prípade uhlia. Rakúsko dováža 80 % plynu z Ruska na základe zmlúv, ktoré platia do roku 2040.



Nahradenie týchto dodávok energií nebude jednoduché a bude si vyžadovať masívne investície do infraštruktúry, uviedol v sobotu (19. 3.) generálny riaditeľ energetickej skupiny OMV.



