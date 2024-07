Rakúsko preskúma zmluvu o dodávkach plynu medzi OMV a Gazpromom

Viedeň 9. júla (TASR) - Rakúske ministerstvo pre ochranu klímy a energetiku zriadilo komisiu na preskúmanie zmluvy o dodávkach plynu medzi ruským koncernom Gazprom a domácou energetickou spoločnosťou OMV. Jej členovia budú môcť nahliadnuť do textu zmluvy, ktorej obsah bol doteraz známy len samotnej spoločnosti OMV, oznámila v utorok šéfka rezortu Leonore Gewesslerová. TASR o tom informuje na základe správy agentúry APA.



Zmluva medzi OMV a Gazpromom bola v roku 2018 predĺžená o dvanásť rokov z roku 2028 na rok 2040 za prítomnosti vtedajšieho rakúskeho kancelára Sebastiana Kurza (ÖVP) a ruského prezidenta Vladimira Putina. Presný obsah zmluvy pozná len čiastočne štátom vlastnená spoločnosť OMV, nie však rakúska vláda alebo regulačný úrad E-Control. Známe je len to, že zmluva platí do roku 2040 a že obsahuje klauzulu "take-or pay", čo znamená, že OMV zaplatí bez ohľadu na to, či odoberie dohodnuté množstvo plynu.



Komisia bude analyzovať, či existuje spôsob, ako vycúvať so zmluvy s Gazpromom. Posúdiť má aj politické okolnosti súvisiace s jej predĺžením. "Predĺženie zmluvy v roku 2018 bolo chybou," povedala na tlačovej konferencii ministerka Gewesslerová.



Komisia by mala o predbežných výsledkoch svojej práce informovať na jeseň, pričom záverečná správa by mala byť k dispozícii do konca roka.