Rakúsko pripravuje plán na zníženie závislosti od ruského plynu

Viedeň 18. mája (TASR) - Rakúsko v stredu predstavilo núdzový plán na zníženie svojej závislosti od ruského plynu. Dôvodom sú obavy z možného obmedzenia dodávok z Moskvy, keďže napätie v súvislosti s vojnou na Ukrajine stúpa. TASR o tom informuje na základe správy AFP.



V rámci tohto plánu chce Viedeň znížiť podiel ruského plynu na svojej spotrebe v prvom kole na 70 % z 80 %, povedala novinárom ministerka energetiky a klímy Leonore Gewesslerová.



Vláda prvýkrát vybuduje strategické zásoby "neruského" plynu, ktoré bude dostupné pre všetky odvetvia, a ktoré by pokryli celkovú spotrebu na dva mesiace v zime.



Zabráni tiež tomu, aby existujúce skladovacie zásobníky na plyn zostali prázdne tak, ako je to v prípade zásobníkov ruského energetického gigantu Gazprom v Haidachu pri Salzburgu. Podľa Gewesslerovej je "neprijateľné", aby si dcérska spoločnosť Gazpromu GSA nerobila zásoby. Ak s tým Gazprom nič neurobí, budú mať prístup k týmto zariadeniam iní dodávatelia. "Je to absolútne opodstatnené," dodala Gewesslerová.



Európska únia (EÚ) sa tento rok snaží znížiť svoju závislosť od ruského plynu o dve tretiny. Ale zdráhala sa ho úplne zakázať, keďže mnohé členské štáty, vrátane Nemecka, sú závislé od ruských dodávok a obávajú sa, že by to vážne poškodilo ich ekonomiky.



Zásobníky Haidach sú napojené na nemeckú plynárenskú sieť, ale teraz budú pripojené k rakúskej sieti, aby sa zabezpečilo zásobovanie domácich zákazníkov, povedala ministerka.



Zásoby plynu v Rakúsku sú aktuálne na úrovni 26 % kapacity a cieľom je dosiahnuť 80 % pred ďalšou vykurovacou sezónou, uviedla vláda.



Opatrenia musí v najbližších dňoch prijať dvojtretinová väčšina poslancov.