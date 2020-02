Rakúsko sa obáva dôsledkov koronavírusu na svoju ekonomiku

Viedeň 26. februára (TASR) - Obavy zo šírenia koronavírusu v čoraz väčšej miere zasahujú aj rakúske hospodárstvo. Priemysel sa obáva o vývoj konjunktúry, Hospodárska komora Rakúska (WKÖ) sa spolu s odbormi pripravuje na skrátenie pracovného času v cestovných kanceláriách a letecká spoločnosť Austrian Airlines (AUA) poslala domov 150 až 200 zamestnancov.



V supermarketoch stúpol dopyt po cestovinách, ryži a konzervách, ľudia však zatiaľ nenakupujú do zásoby. "O hromadení zásob zatiaľ nemožno hovoriť, napriek tomu sme v týchto dňoch zaznamenali zvýšený dopyt vo filiálkach v pohraničných regiónoch," povedal pre agentúru APA hovorca Lidl Österreich Hansjörg Peterleitner. V podobnom duchu sa vyjadrili aj predstavitelia reťazcov Hofer, Spar a Rewe, zaznamenali vyšší dopyt v pohraničných filiálkach, no žiadne hromadenie zásob.



Reťazec drogérií DM hovorí o výraznom náraste predaja produktov na dezinfekciu rúk a rúšok. "Dopyt po rúškach je momentálne veľmi veľký, v žiadnej z filiálok sa už nenachádzajú ani na sklade. V nadchádzajúcich dňoch očakávame nové dodávky, aby sme vyrovnali prípadný nedostatok tovaru," povedala riaditeľka reťazca Petra Gruberová.



Obavy z dôsledkov koronavírusu sa zväčšujú aj v priemysle. "Aktuálne podnikanie domáceho priemyslu zatiaľ nevykazuje žiadne negatívne vplyvy šírenia vírusu Covid-19, dôvera v udržateľný rast sa však vytratila," povedal ekonóm UniCredit Bank Austria Walter Pudschedl. Rakúska vláda po svojom zasadnutí však zatiaľ nepovažuje balík podporných opatrení pre ekonomiku za potrebný. Pokiaľ by bolo potrebné skrátiť pracovný čas, štát je na to finančne dostatočne zabezpečený.



WKÖ už skrátenie pracovného času pripravuje pre dotknuté cestovné kancelárie a podľa generálneho tajomníka komory Karlheinza Kopfa sektorové združenie už rokuje s odborovou organizáciou GPA-djp. Odbory sú ochotné pristúpiť na skrátenie pracovného času, aby zabránili prepúšťaniu.



Činnosť kancelárií "sa takmer zastavila", rezervácie "sa dramaticky prepadli" a napríklad kancelárie Hofer Reisen a Ruefa ponúkajú na dovolenku v Taliansku nové termíny aj destinácie. Podľa údajov sektorového združenia najviac pociťujú krízu organizátori skupinových zájazdov pre čínskych turistov, výrazne utrpeli aj kancelárie zamerané na autobusové zájazdy do Benátok. Naproti tomu veľké cestovné kancelárie, ako TUI alebo Verkehrsbüro, zatiaľ nevidia dôvod na skrátenie pracovného času.



Koncern Lufthansa výrazne stúpol na brzdu, čo pociťuje aj AUA. Vzhľadom na zastavenie letov do Číny zostalo na zemi 12 diaľkových lietadiel a 150 až 200 ľudí tak zostalo bez práce. Aerolínie im ponúkli neplatenú dovolenku, skrátenie úväzku alebo príspevok na vzdelávanie. Ak sa situácia nezlepší, bude musieť AUA pristúpiť k drastickejším krokom. "Už teraz možno vidieť, že vývoj v Taliansku nepovedie práve k oživeniu dopytu," obáva sa šéf AUA Alexis von Hoensbroech. Zrušenie 700 až 800 pracovných miest plánované do roka 2021 tak môže prísť skôr.