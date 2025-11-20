< sekcia Ekonomika
Rakúsko sa odvolá proti rozhodnutiu súdu EÚ o jadrovej energii
Viedeň 20. novembra (TASR) - Rakúsko sa odvolá proti rozhodnutiu Všeobecného súdu EÚ, ktorý v septembri zamietol žalobu Viedne proti klasifikácii jadrovej energie a plynu ako udržateľných zdrojov energie. Po dôkladnom právnom preskúmaní rozsudku sa vláda rozhodla podať odvolanie, oznámilo vo štvrtok rakúske ministerstvo životného prostredia. TASR o tom informuje na základe správy agentúry APA.
„Klasifikácia jadrovej energie ako udržateľnej je nesprávna a je v rozpore so základnou myšlienkou taxonómie. Preto podnikáme tento ďalší právny krok,“ zdôraznil minister životného prostredia Norbert Totschnig. „Naďalej sa rozhodne zasadzujeme za to, aby európske právne predpisy skutočne podporovali rozvoj obnoviteľných zdrojov energie,“ dodal.
Nariadenie EÚ o tzv. taxonómii má význam predovšetkým pre finančný sektor, keďže stanovuje, ktoré investície možno považovať za ekologické. Všeobecný súd EÚ podľa rakúskej vlády pri posudzovaní jej sťažnosti uplatnil nesprávne kritériá a napadnuté nariadenie bolo prijaté v rozpore s procesnými pravidlami.
Všeobecný súd EÚ v septembri rozhodol, že Európska komisia zaradením jadra a plynu medzi zelené zdroje energie neprekročila svoje právomoci. Hospodárske aktivity v sektoroch jadrovej energie a zemného plynu „môžu za určitých podmienok podstatne prispieť k zmierňovaniu klimatickej zmeny a adaptácii na ňu,“ konštatoval v tom čase súd.
