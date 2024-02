Rakúsko sa snaží ukončiť kontrakt na dovoz ruského plynu

Viedeň 12. februára (TASR) - Rakúsko, ktoré ďalej dováža veľa ruského plynu aj počas vojny na Ukrajine, sa snaží urobiť radikálnejšie kroky vrátane ukončenia dlhodobého kontraktu energetickej spoločnosti OMV na nákup plynu od ruského Gazpromu. Povedala to v pondelok ministerka energetiky Leonore Gewesslerová. TASR o tom informuje na základe správy Reuters.



Rakúsko sa dlho snažilo udržiavať úzke vzťahy s Ruskom. Teraz sa snaží ukončiť svoju desaťročia trvajúcu závislosť od cenovo dostupného ruského plynu po tom, ako ruská armáda vpadla v roku 2022 na Ukrajinu a hľadá alternatívnych dodávateľov.



Zatiaľ čo politickí lídri ako ministerka energetiky Gewesslerová zo strany Zelených opakovali, že Moskva už nie je spoľahlivým partnerom, čiastočne štátna ropná spoločnosť OMV dala jasne najavo, že bude naďalej nakupovať plyn od Gazpromu na základe zmluvy, ktorá platí do roku 2040.



Gewesslerová na tlačovej konferencii uviedla, že podiel Ruska na dovoze plynu do Rakúska sa vlani v decembri zvýšil na nový rekord 98 % zo 76 % v predchádzajúcom mesiaci, aj keď celkový objem dovozu mierne klesol.



"Trh a energetické spoločnosti, ktoré sú jeho súčasťou, si neplnia svoju zodpovednosť pri dostatočnom znížení závislosti od ruského plynu. Diverzifikácia nášho dovozu plynu napreduje príliš pomaly," vyhlásila.



Gewesslerová uviedla tiež, že jej ministerstvo poverilo ekonomický think-tank Wifo, aby do leta vypracoval štúdiu o vplyve ukončenia zmluvy na ekonomiku a nebezpečenstve pokračujúcej závislosti od ruského plynu. "Musíme sa pripraviť na ukončenie dlhodobých zmlúv s OMV," povedala.



Spoločnosť OMV zatiaľ neodpovedala na žiadosť o vyjadrenie.



Ministerstvo energetiky plánovalo tiež zaviesť povinnosť pre spoločnosti predávajúce plyn v Rakúsku, aby podnikli konkrétne kroky na zníženie podielu ruského plynu v ich zmesi. Preskúma právny základ takejto požiadavky, ktorá si bude vyžadovať dvojtretinovú väčšinu v parlamente, aby sa stala zákonom.



Nie je jasné, do akej miery sa na plánoch ohlásených v pondelok podieľal koaličný partner Zelených, konzervatívna Ľudová strana kancelára Karla Nehammera. Parlamentné voľby sa budú konať na jeseň tohto roka a v prieskumoch vedie krajne pravicová Strana slobody.