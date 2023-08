Rakúsko schválilo kompenzácie vysokých cien energií pre malé podniky

Viedeň 8. augusta (TASR) - Rakúska vláda schválila v utorok nový program kompenzácií vysokých cien energií pre malé podniky a mikropodniky. O paušálny príspevok sa môžu okamžite uchádzať subjekty s ročným obratom od 10.000 do 400.000 eur. TASR o tom informuje na základe správy agentúry APA.



Žiadosť o príspevok je možné podať elektronicky od 8. augusta do 30. novembra 2023 prostredníctvom účelovo zriadenej internetovej stránky, a to aj spätne za uplynulý rok 2022, oznámila Rakúska agentúra na podporu výskumu (FFG).



Výška príspevku sa vypočíta automaticky a môže dosiahnuť 110 až 2475 eur, uviedla agentúra, ktorá zodpovedá za spracovanie žiadostí. K žiadosti nie je potrebné priložiť žiadne doklady, potvrdenia, certifikáty energetickej náročnosti ani daňové doklady. Stačí iba podpis prostredníctvom mobilného telefónu a prístup na portál služieb pre podniky (USP).



Suma príspevku sa vypočíta na základe vzorca rakúskeho štatistického úradu v závislosti od odvetvia a obratu. Záujemcovia majú ihneď po podaní žiadosti dostať informáciu o výške dotácie, ktorá bude vyplatená počas niekoľkých dní.