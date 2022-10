Rakúsko si chce zabezpečiť vyššie dodávky plynu zo SAE

Viedeň 24. októbra (TASR) - Rakúsky kancelár Karl Nehammer plánuje zabezpečiť pre krajinu viac dodávok zemného plynu zo Spojených arabských emirátov (SAE). Cieľom je ešte výraznejšie zredukovať závislosť od dodávok z Ruska po tom, ako vojna na Ukrajine viedla k obmedzeniu dovozu ruských surovín.



Ako uviedla agentúra Reuters, ktorá sa odvolala na informácie úradu rakúskeho kancelára, Nehammer spoločne s ministrom financií Magnusom Brunnerom a ministerkou energetiky a životného prostredia Leonore Gewesslerovou odcestujú tento týždeň do Abú Zabí na rokovania o energetickej spolupráci. Na túto zimu je síce Rakúsko podľa kancelára pripravené, je však potrebné zabezpečiť energie aj na ďalšie obdobie.



"Na túto zimu sme pripravení veľmi dobre," uviedol Nehammer. Zásobníky sú takmer už naplnené a Rakúsku sa okrem toho podarilo do veľkej miery znížiť závislosť od Ruska. Pôvodne sa ruský plyn podieľal na spotrebe Rakúska zhruba 80 %, teraz je to podľa kancelára približne 50 %.



"Momentálne však pracujeme na zabezpečení dodávok na nasledujúcu vykurovaciu sezónu," dodal Nehammer s tým, že v stredu (26. 10.) odcestuje spolu s Brunnerom a Gewesslerovou do Abú Zabí na rokovania o tom, ako ešte výraznejšie znížiť závislosť od ruských dodávok a posilniť energetickú bezpečnosť Rakúska v sezóne 2023/2024. Rakúsko a SAE už v energetickej oblasti spolupracujú, pričom SAE sú podľa Nehammera v oblasti energetickej bezpečnosti významným strategickým partnerom. Rakúska vláda a štátny fond Mubadala z Abú Zabí sú najväčšími akcionármi v rakúskej ropnej a plynárenskej spoločnosti OMV.