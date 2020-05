Rakúsko si udržalo rating AA+, výhľad sa však zhoršil

Viedeň 16. mája (TASR) - Ratingová agentúra Fitch hodnotí bonitu Rakúska druhou najlepšou známkou AA+, ratingový výhľad však znížila z pozitívneho na stabilný. Revízia výhľadu odzrkadľuje výrazné dôsledky globálnej pandémie nového koronavírusu na rakúsku ekonomiku a verejné financie.



Fitch odhaduje, že rakúsky hrubý domáci produkt (HDP) tento rok reálne klesne o 8,3 %. Ide nielen o dôsledok vírusovej krízy pre svetové hospodárstvo a turistický ruch, ale aj vládnych podporných opatrení, v rámci ktorých výdavky firiem aj domácností klesli na minimum.



Podľa agentúry sú tieto prognózy podmienené relatívne rýchlym zrušením obmedzení a utlmením šírenia koronavírusu v druhej polovici roka, čo by v roku 2021 umožnilo zvýšenie HDP o 4,1 %. "Ekonomické výsledky môžu byť v rokoch 2020 a 2021 výrazne slabšie, ak nastane druhá vlna nákazy a obnovia sa reštriktívne opatrenia alebo ak sa obchodní partneri Rakúska nezotavia," varuje Fitch.



Vďaka obozretnej finančnej politike disponuje Rakúsko finančným manévrovacím priestorom, aby tento šok zvládlo, no odhady Fitch počítajú aj s rizikami zhoršenia ratingu. Celkové saldo štátneho rozpočtu v roku 2020 vykáže deficit 9,6 % HDP, agentúra vychádza z predpokladaného prebytku 0,7 % v roku 2019. Fitch odhaduje, že nižšie výdavky a obnovenie hospodárstva by deficit v roku 2021 skresali na 3,7 % HDP.



Celkovú štátnu zadlženosť predpovedá agentúra pre tento rok na 86,4 % HDP, vlani išlo odhadom o 70,4 % HDP. V budúcom roku by sa mala zadlženosť znížiť na 85,6 % HDP, úroveň zadlženosti z roka 2019 však Rakúsko dosiahne najskôr v roku 2027, ak sa krajina od roka 2024 vráti k primárnym prebytkom rozpočtu. V stredno- a dlhodobom horizonte však pretrváva riziko vyššej zadlženosti.