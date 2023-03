Rakúsko stále odmieta dohodu Mercosur

Brusel 20. marca (TASR) – Rakúsko jednoznačne odmieta obchodnú dohodu medzi Európskou úniou (EÚ) a združením juhoamerických krajín Mercosur. Rakúsky minister pôdohospodárstva Norbert Totschnig v pondelok uviedol, že produkcia potravín v Európe síce podlieha prísnym pravidlám, EÚ však zároveň otvára svoj vnútorný trh dovozom, ktoré takéto normy nespĺňajú. Z rakúskeho pohľadu to "nevyzerá dobre", poznamenal minister. TASR o tom informuje na základe správy agentúry APA.



V čase kríz je podľa ministra nevyhnutné zamerať sa na domácu produkciu potravín a znížiť závislosť od dovozov. Dohoda so združením Mercosur by mala najväčší dosah na hovädzie a hydinové mäso, cukor a bioetanol, pokračoval Totschnig. Únia podľa neho naliehavo potrebuje zaviesť "jednotné a transparentné" pravidlá pre označovanie pôvodu platné v celom bloku. V tejto otázke si Únia, žiaľ, neplní svoje povinnosti, poznamenal rakúsky minister.



Rokovania o voľnom obchode so združením, ktoré tvoria Brazília, Argentína, Paraguaj a Uruguaj, boli ukončené už v roku 2019. Ratifikácia dohody však bola pozastavená pre obavy niektorých európskych štátov (najmä Francúzska) týkajúce sa odlesňovania Amazonského pralesa a prísľub Brazílie prijať opatrenia proti klimatickým zmenám.



Rakúsku vládu k negatívnemu postoju fakticky zaväzuje uznesenie parlamentu z roku 2019. Európska komisia (EK) pakt presadzuje, pričom sa zdá, že Viedeň postupne stráca spojencov na úrovni EÚ. Medzičasom utíchli kritické hlasy napríklad z Francúzska a Írska.