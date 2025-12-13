< sekcia Ekonomika
Rakúsko v roku 2024 prilákalo viac turistov ako pred pandémiou
V roku 2025 WIFO očakáva spomalenie v dôsledku rastúcich cien na domácom trhu a šetrnosti dovolenkárov.
Autor TASR
Viedeň 13. decembra (TASR) - Rakúsko v roku 2024 prvýkrát opäť prilákalo viac turistov ako v roku 2019, ktorý predchádzal pandémii. Zvýšil sa najmä prílev hostí z Číny a Japonska, pričom Viedeň bola opäť motorom rastu. TASR o tom informuje na základe správy agentúry APA, ktorá sa odvolala na štúdiu Rakúskeho inštitútu pre hospodársky výskum (WIFO).
V roku 2025 WIFO očakáva spomalenie v dôsledku rastúcich cien na domácom trhu a šetrnosti dovolenkárov. „Cestovný ruch sa nielen celosvetovo opäť nachádza na ceste rastu, ale aj v Rakúsku výrazne stúpa počet hostí a prenocovaní,“ uvádza sa v správe WIFO. V letnej sezóne 2024 bol počet prenocovaní v Rakúsku o 3,3 % vyšší ako v roku 2019. Mimoriadne silný impulz prišiel od zahraničných hostí. Dopyt z Číny vzrástol o 85,6 %, z Japonska o 32,3 %.
V zimnej sezóne 2024/25 domáce hotely, penzióny a iné ubytovacie zariadenia zaznamenali mierny pokles o 0,7 % v porovnaní s predkrízovým obdobím 2018/19. Zároveň turisti minuli o 14,5 % menej peňazí ako pred pandémiou. „Rakúsko ako turistická destinácia definitívne stratilo cenovú konkurencieschopnosť,“ poznamenal autor štúdie Oliver Fritz.
