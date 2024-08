Rakúsko vykázalo obchodný prebytok, bol však najnižší za 17 rokov

Viedeň 8. augusta (TASR) - Obchodná bilancia Rakúska zaznamenala prebytok aj v máji, bol však najnižší za viac než 17 rokov. Na druhej strane, v medziročnom porovnaní bol vývoj v zahraničnom obchode krajiny lepší, keďže v máji minulého roka vykázalo Rakúsko obchodný schodok vyše 520 miliónov eur. Poukázali na to vo štvrtok zverejnené údaje rakúskeho štatistického úradu, ktoré zverejnil portál tradingeconomics.



Štatistici uviedli, že v máji zaznamenalo Rakúsko obchodný prebytok na úrovni zhruba 2,5 milióna eur. Znamená to ôsmy mesiac v prebytku po sebe, na druhej strane, oproti aprílu klesol o viac než 300 miliónov eur. Navyše, hodnota prebytku za máj je najnižšia od januára 2007.



V máji 2023 však Rakúsko vykázalo schodok 528 miliónov eur, uviedol tradingeconomics. Export síce klesol o takmer desatinu, tempo poklesu vývozu však bolo miernejšie než pokles dovozu. Export klesol medziročne o 9,9 %, dovoz sa však znížil až o 13,3 %.



Šéf rakúskeho štatistického úradu Tobias Thomas poukázal najmä na fakt, že Rakúsko má pozitívnu obchodnú bilanciu s krajinami, ktoré vstúpili do spoločného hospodárskeho priestoru v prvej fáze rozširovania Európskej únie na východ pred 20 rokmi. Ako uviedol, "Česká republika, Poľsko a Maďarsko patria v súčasnosti do desiatky najdôležitejších obchodných partnerov Rakúska".