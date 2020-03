Rakúsko pripraví viaceré krízové fondy v objeme 38 miliárd eur

Viedeň 24. marca (TASR) - Rakúska vláda v súčasnosti pripravuje viacero štátnych fondov v celkovej hodnote 38 miliárd eur, ktoré majú v rôznych oblastiach hospodárstva pomôcť prekonať krízu spôsobenú šírením nového koronavírusu.



Najdôležitejší je tzv. fond pre najťažšie prípady a vláda chce do konca tohto týždňa vypracovať príslušné nariadenie, na ktorom spolupracuje s ministerstvami financií a hospodárstva, ako aj s vicekancelárom Wernerom Koglerom.



Fond pre najťažšie prípady má v súčasnosti najvyššiu prioritu a spravovať ho bude Hospodárska komora. Tá poskytne online formulár, aby sa všetci žiadatelia mohli bez zbytočnej byrokratickej záťaže čo najrýchlejšie dostať k peniazom. Podľa Koglera prvá platba bude po schválení žiadosti nasledovať veľmi rýchlo.



Vytvorenie fondu umožňuje článok 15 druhého zákona o COVID-19 z 21. marca. V ňom sa píše, že minister financií po dohode s vicekancelárom a ministerkou pre digitalizáciu a hospodárstvo Margarete Schramböckovou vypracujú smernicu pre spravovanie fondu určeného pre malé a stredné podniky. Okrem iného musí smernica poskytnúť presnú definíciu "ťažkého prípadu".



Viedeň pripravuje na základe prvého zákona o COVID-19 ďalší krízový fond v hodnote štyroch miliárd eur, z ktorého bude plynúť miliarda eur na fond pre najťažšie prípady. Tento fond bude financovať aj ochranné pomôcky či zvýšené náklady na opatrovanie ľudí.



Okrem toho vznikne rozsiahlejší núdzový fond v hodnote 15 miliárd eur, ktorý sa zameria na sektory s najväčším počtom zatvorených firiem. Jeho úlohou bude napríklad kompenzovať výpadok tržieb. Pre tento fond zatiaľ chýba legislatívny základ, parlament by ho však mohol schváliť ešte tento týždeň.



Prvou pomocou pre firmy boli štátne záruky v hodnote deväť miliárd eur na bankové úvery. Vláda už prvé garancie poskytla, v súčasnosti systém registruje 3500 žiadostí. Do tejto kategórie štátnej pomoci patrí aj možný odklad platby daní.