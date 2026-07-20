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Rakúsko zavádza vlastný nástroj AI pre zamestnancov verejnej správy
Nástroj GovGPT bude umiestnený na serveroch výpočtového centra spolkovej vlády, uviedol ďalej Pröll.
Autor TASR
Viedeň 20. júla (TASR) - Rakúska verejná správa má k dispozícii vlastnú aplikáciu umelej inteligencie (AI) s názvom GovGPT. Nový nástroj v pondelok predstavil štátny tajomník pre digitalizáciu Alexander Pröll (ÖVP). Vláda podľa neho očakáva, že táto technológia do konca roka podporí približne 250.000 verejných zamestnancov pri plnení ich povinností. TASR o tom informuje na základe správy agentúry APA.
„Vybudovali sme niečo, čo skutočne zodpovedá požiadavkám moderného digitálneho štátu,“ povedal Pröll. Cieľom je odľahčiť administratívu vzhľadom na nové výzvy a blížiacu sa vlnu odchodov do dôchodku, dodal. V nasledujúcich 13 rokoch odíde do dôchodku 44 % verejných zamestnancov. V rámci opatrení na konsolidáciu rozpočtu si pritom vláda naplánovala, že novo obsadená bude iba polovica uvoľnených pozícií.
Nástroj GovGPT bude umiestnený na serveroch výpočtového centra spolkovej vlády, uviedol ďalej Pröll. Softvér sa opiera o technológiu umelej inteligencie, ktorú vyvinula francúzska spoločnosť Mistral AI, tá však nemá prístup k údajom verejnej správy, zdôraznil Pröll. Systém je navyše podľa neho navrhnutý tak, aby bolo v budúcnosti možné zmeniť poskytovateľa.
S nasadením nástroja v úrade spolkového kancelára sa počíta už v najbližších dňoch, ostatné úrovne verejnej správy budú nasledovať postupne do konca tohto roka, priblížil štátny tajomník pre digitalizáciu. Pre zamestnancov to konkrétne znamená, že umelá inteligencia im poskytne podporu pri tvorbe textov, spracovávaní súhrnov dokumentov alebo vytváraní databáz.
„Vybudovali sme niečo, čo skutočne zodpovedá požiadavkám moderného digitálneho štátu,“ povedal Pröll. Cieľom je odľahčiť administratívu vzhľadom na nové výzvy a blížiacu sa vlnu odchodov do dôchodku, dodal. V nasledujúcich 13 rokoch odíde do dôchodku 44 % verejných zamestnancov. V rámci opatrení na konsolidáciu rozpočtu si pritom vláda naplánovala, že novo obsadená bude iba polovica uvoľnených pozícií.
Nástroj GovGPT bude umiestnený na serveroch výpočtového centra spolkovej vlády, uviedol ďalej Pröll. Softvér sa opiera o technológiu umelej inteligencie, ktorú vyvinula francúzska spoločnosť Mistral AI, tá však nemá prístup k údajom verejnej správy, zdôraznil Pröll. Systém je navyše podľa neho navrhnutý tak, aby bolo v budúcnosti možné zmeniť poskytovateľa.
S nasadením nástroja v úrade spolkového kancelára sa počíta už v najbližších dňoch, ostatné úrovne verejnej správy budú nasledovať postupne do konca tohto roka, priblížil štátny tajomník pre digitalizáciu. Pre zamestnancov to konkrétne znamená, že umelá inteligencia im poskytne podporu pri tvorbe textov, spracovávaní súhrnov dokumentov alebo vytváraní databáz.