Rakúsko zavedie cenový strop pre väčšinu nájomných zmlúv

Viedeň 30. augusta (TASR) - Rakúska vláda v rámci boja proti inflácii zavedie v nasledujúcich troch rokoch cenový strop na väčšinu nájmov. Opatrenia sa budú týkať približne 75 % všetkých nájomných zmlúv, oznámil v stredu vicekancelár Werner Kogler. TASR o tom informuje na základe správy agentúry APA.



Cenový strop obmedzí rast nájomného na 5 % ročne. Bez jeho zavedenia by v roku 2024 na niektorých častiach realitného trhu hrozilo zvýšenie aj o 15 %, uviedol kancelár Karl Nehammer. Index spotrebiteľských cien v Rakúsku v júli medziročne vzrástol o 7 % po zvýšení o 8 % v predchádzajúcom mesiaci.



Predstavitelia vlády uviedli, že vystupňujú aj tlak na energetické spoločnosti, aby pokles cien plynu a ropy preniesli na zákazníkov. Cena diaľničnej nálepky pre osobné autá bude tiež ohraničená, rovnako ako ceny lístkov vo verejnej doprave. Vláda bude naďalej dbať na to, aby sa úľavy dostávali k ľuďom priamo a život zostal cenovo dostupným, povedal Nehammer.



Celkovo by úľavy pre obyvateľov mali v rokoch 2024 až 2026 vďaka priamej pomoci a daňovým opatreniam dosiahnuť približne 40 miliárd eur.