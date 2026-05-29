Rakúsko žiada od EK európsky plán pre antibiotiká
Vláda vo Viedni požaduje komplexný európsky plán pre antibiotiká, ktorý obsiahne celý hodnotový reťazec - od výroby účinných látok až po hotové lieky.
Autor TASR
Brusel 29. mája (TASR) - Rakúsko vyzvalo Európsku komisiu (EK) na vypracovanie koordinovaného európskeho plánu v oblasti antibiotík. Cieľom je posilniť výrobu životne dôležitých antibiotík a liečiv v Európe, zabezpečiť spoľahlivosť dodávok a posilniť strategickú nezávislosť v tejto oblasti, uviedli v spoločnom liste ministerka zdravotníctva a sociálnych vecí Korinna Schumannová a minister hospodárstva Wolfgang Hattmannsdorfer. TASR o tom informuje na základe správy agentúry APA.
Vzhľadom na nedostatky v dodávkach základných liekov a rastúcu geopolitickú neistotu je nutné konať na európskej úrovni, píše sa v dokumente adresovanom európskemu komisárovi pre priemysel Stéphaneovi Séjournému a komisárovi pre zdravie Olivérovi Várhelyimu. Vláda vo Viedni požaduje komplexný európsky plán pre antibiotiká, ktorý obsiahne celý hodnotový reťazec - od výroby účinných látok až po hotové lieky. V budúcnosti by sa mali tiež vo verejných obstarávaniach vo väčšej miere zohľadňovať európske výrobné závody.
„Európa teraz potrebuje konať rozhodne a koordinovane. Dodávky životne dôležitých liekov nesmú byť závislé od svetového trhu ani od geopolitických kríz,“ zdôraznili ministri v tlačovej správe.
