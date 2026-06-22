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< sekcia Ekonomika

Rakúsko získalo z fondu obnovy EÚ ďalších 325 miliónov eur

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Viedeň, foto z archívu. Foto: TASR

Rakúsko dosiahlo 89 % míľnikov a cieľov stanovených v rámci národného plánu obnovy a odolnosti, uviedla Komisia.

Autor TASR
Viedeň 22. júna (TASR) - Rakúsko získalo z fondu obnovy EÚ ďalších 325 miliónov eur. Vyplatenie prostriedkov v pondelok oznámila Európska komisia (EK). Po započítaní tejto platby už Rakúsko získalo 3,96 miliardy eur, čo predstavuje 92 % z vyčlenenej sumy. TASR o tom informuje na základe správy agentúry APA.

Rakúsko dosiahlo 89 % míľnikov a cieľov stanovených v rámci národného plánu obnovy a odolnosti, uviedla Komisia. K opatreniam podporeným štvrtou platbou patria inštalácie fotovoltických zariadení, príspevky na opravu elektrospotrebičov, financovanie centier základnej zdravotnej starostlivosti, ako aj zaobstaranie notebookov a tabletov pre školopovinné deti s cieľom zlepšiť ich študijné výsledky, priblížila EK. Členské štáty EÚ musia splniť zostávajúce ciele do augusta tohto roka a predložiť svoje posledné žiadosti o platbu do konca septembra 2026.
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