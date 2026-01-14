< sekcia Ekonomika
Rakúsko zníži DPH na základné potraviny na 5 %
Presný zoznam tovarov sa podľa kancelára ešte pripravuje.
Autor TASR
Viedeň 14. januára (TASR) - V boji proti rastúcim cenám Rakúsko zníži daň z pridanej hodnoty (DPH) na základné potraviny. Sadzba sa od júla zníži o polovicu na 5 %, oznámil v stredu kancelár Christian Stocker po zasadnutí vládnej trojkoalície. TASR o tom informuje na základe správy agentúry APA.
Presný zoznam tovarov sa podľa kancelára ešte pripravuje. Boj proti inflácii si vláda vo Viedni stanovila ako jeden zo svojich hlavných cieľov na rok 2026. Zníženie DPH sa má financovať poplatkom za balíky posielané z tretích krajín, najmä z Číny. Medziročná miera inflácie v Rakúsku podľa predbežných údajov štatistického úradu EÚ Eurostat dosiahla v decembri 3,9 %, čo predstavuje takmer dvojnásobok priemeru za celú eurozónu na úrovni 2 %.
Presný zoznam tovarov sa podľa kancelára ešte pripravuje. Boj proti inflácii si vláda vo Viedni stanovila ako jeden zo svojich hlavných cieľov na rok 2026. Zníženie DPH sa má financovať poplatkom za balíky posielané z tretích krajín, najmä z Číny. Medziročná miera inflácie v Rakúsku podľa predbežných údajov štatistického úradu EÚ Eurostat dosiahla v decembri 3,9 %, čo predstavuje takmer dvojnásobok priemeru za celú eurozónu na úrovni 2 %.