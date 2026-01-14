Spravodajský portál Tlačovej agentúry Slovenskej republiky
Streda 14. január 2026Meniny má Radovan
< sekcia Ekonomika

Rakúsko zníži DPH na základné potraviny na 5 %

.
Ilustračné foto. Foto: Teraz.sk - Hana Štefánková

Presný zoznam tovarov sa podľa kancelára ešte pripravuje.

Autor TASR
Viedeň 14. januára (TASR) - V boji proti rastúcim cenám Rakúsko zníži daň z pridanej hodnoty (DPH) na základné potraviny. Sadzba sa od júla zníži o polovicu na 5 %, oznámil v stredu kancelár Christian Stocker po zasadnutí vládnej trojkoalície. TASR o tom informuje na základe správy agentúry APA.

Presný zoznam tovarov sa podľa kancelára ešte pripravuje. Boj proti inflácii si vláda vo Viedni stanovila ako jeden zo svojich hlavných cieľov na rok 2026. Zníženie DPH sa má financovať poplatkom za balíky posielané z tretích krajín, najmä z Číny. Medziročná miera inflácie v Rakúsku podľa predbežných údajov štatistického úradu EÚ Eurostat dosiahla v decembri 3,9 %, čo predstavuje takmer dvojnásobok priemeru za celú eurozónu na úrovni 2 %.
.

Neprehliadnite

SMUTNÁ SPRÁVA: Zomrela známa spisovateľka Jana Benková

Harabinovi potvrdili oslobodenie v kauze schvaľovania ruskej agresie

Prezident: Štúr chápal, že národ nestojí len na území

R. Raši: Štúr veril, že politika má byť službou národu