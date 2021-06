Rakúsku ekonomiku čaká prudké zotavenie z koronakrízy

Viedeň 24. júna (TASR) - Rakúsku ekonomiku čaká v tomto a budúcom roku prudké zotavenie z koronakrízy, očakávajú rakúske ekonomické inštitúty.



Podľa Inštitútu pre hospodársky výskum (Wifo) hrubý domáci produkt v tomto roku reálne vzrastie o 4 % a v roku 2022 o 5 %. Inštitút IHS (Institut für Höhere Studien) počíta s expanziou o 3,5 % respektíve o 4,5 %. V minulom roku rakúsky HDP klesol o 6,3 %.



Aj napriek zotaveniu ekonomiky z koronakrízy miera nezamestnanosti by na konci roka 2022 mala byť stále nad úrovňou spred pandémie. V tomto roku by mierna nezamestnanosti mala klesnúť na 8,4 % v budúcom roku na 7,9 % po 9,9 v roku 2020.



Oživenie rakúskej ekonomiky podporujú už od jari sa zlepšujúce vyhliadky globálneho hospodárstva.



Verejný deficit, ktorý v minulom roku dosiahol takmer 9 % HDP, podľa Wifo tento rok klesne na 6,6 % HDP a podľa IHS na 7,4 % HDP, v budúcom roku by sa potom mal znížiť na podľa Wifo na 2,3 % HDP a podľa IHS na 3,7 %.