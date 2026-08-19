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Rakúsky cestovný ruch hodnotí tohtoročnú letnú sezónu pozitívne
Vyhliadky na jeseň sú o niečo menej optimistické, pričom pozitívny vývoj očakáva 65 % podnikov.
Autor TASR
Viedeň 19. augusta (TASR) - Podnikatelia v rakúskom cestovnom ruchu sú s tohtoročnou letnou sezónou skôr spokojní. V porovnaní s minulým rokom je badateľný optimistický trend, uviedol v stredu Georg Imlauer, vedúci oddelenia hotelov Rakúskej hospodárskej komory (WKO). V segmente hotelov a reštaurácií vyjadrilo optimizmus 78 % z približne 600 oslovených podnikov. TASR o tom informuje na základe správy agentúry APA.
Vyhliadky na jeseň sú o niečo menej optimistické, pričom pozitívny vývoj očakáva 65 % podnikov. Zástupcovia oboch sektorov uviedli, že zvýšenie cien energií, potravín a nápojov, ako aj daní a poplatkov má významný vplyv na ich zisky. Tridsať percent oslovených podnikov uviedlo, že ich zisky sa v porovnaní s predchádzajúcim rokom znížili, v priemere o 18 %. Naopak, iba 14 % hlásilo nárast. „Náklady sa nám vymykajú spod kontroly,“ zhrnul Imlauer.
Situácia v niektorých podnikoch je napätá, pokiaľ ide o investície. Tretina respondentov uviedla, že dokážu investovať iba „v absolútne nevyhnutnej miere“, zatiaľ čo pätina je schopná plne realizovať svoje investičné zámery.
Vyhliadky na jeseň sú o niečo menej optimistické, pričom pozitívny vývoj očakáva 65 % podnikov. Zástupcovia oboch sektorov uviedli, že zvýšenie cien energií, potravín a nápojov, ako aj daní a poplatkov má významný vplyv na ich zisky. Tridsať percent oslovených podnikov uviedlo, že ich zisky sa v porovnaní s predchádzajúcim rokom znížili, v priemere o 18 %. Naopak, iba 14 % hlásilo nárast. „Náklady sa nám vymykajú spod kontroly,“ zhrnul Imlauer.
Situácia v niektorých podnikoch je napätá, pokiaľ ide o investície. Tretina respondentov uviedla, že dokážu investovať iba „v absolútne nevyhnutnej miere“, zatiaľ čo pätina je schopná plne realizovať svoje investičné zámery.