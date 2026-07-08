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Rakúsky deficit zahraničného obchodu sa v apríli medziročne zvýšil
Rast celkového importu bol výsledkom silnejšieho dovozu z členských krajín Európskej únie o 4,2 % aj zo štátov mimo EÚ o 8,9 %.
Autor TASR
Viedeň 8. júla (TASR) - Deficit zahraničného obchodu Rakúska sa v apríli prehĺbil na 434,1 miliardy eur zo sumy 403 miliárd eur, na ktorej bol v rovnakom mesiaci minulého roka. Hodnota importu totiž medziročne vzrástla o 5,8 % na 17,5 miliardy eur. Export sa zvýšil o 6,1 %, ale dosiahol úroveň len 17,1 miliardy eur. Vyplýva to z údajov, ktoré v stredu zverejnil rakúsky štatistický úrad. TASR o tom informuje na základe správy portálu tradingeconomics.
Rast celkového importu bol výsledkom silnejšieho dovozu z členských krajín Európskej únie o 4,2 % aj zo štátov mimo EÚ o 8,9 %. Import palív a energií sa medziročne zvýšil o 41,5 % a dovoz strojov a vozidiel sa posilnil o 8,9 %.
Rakúsky export na trhy členských krajín Európskej únie sa v apríli medziročne zväčšil o 5,8 % a vývoz na trhy mimo EÚ stúpol o 6,6 %. Zvýšil sa predovšetkým export chemických výrobkov, a to o 20,2 %, a spracovaných tovarov o 6,2 %.
Rast celkového importu bol výsledkom silnejšieho dovozu z členských krajín Európskej únie o 4,2 % aj zo štátov mimo EÚ o 8,9 %. Import palív a energií sa medziročne zvýšil o 41,5 % a dovoz strojov a vozidiel sa posilnil o 8,9 %.
Rakúsky export na trhy členských krajín Európskej únie sa v apríli medziročne zväčšil o 5,8 % a vývoz na trhy mimo EÚ stúpol o 6,6 %. Zvýšil sa predovšetkým export chemických výrobkov, a to o 20,2 %, a spracovaných tovarov o 6,2 %.