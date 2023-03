Rakúsky ekonóm kritizuje plánované embargo na ruský plyn v EÚ

Viedeň 17. marca (TASR) - Úplné zastavenie dovozov zemného plynu z Ruska by pre Európsku úniu znamenalo iba to, že bude závislá od energií z iných zdrojov. Uviedol to v piatok šéf rakúskeho Inštitútu pre ekonomický výskum (WIFO) Gabriel Felbermayr. Rakúsko podľa neho dúfa, že konflikt na Ukrajine sa v strednodobom horizonte skončí a v novom povojnovom svete by malo existovať zmiešané portfólio energií namiesto takého, ktoré sa zameria iba na skvapalnený zemný plyn z USA. TASR o tom informuje na základe správy agentúry DPA.



Mnohí ľudia veria, že do konca roka 2027, v ktorom by mali dodávky ruského plynu v EÚ klesnúť na nulu, bude vojna na Ukrajine dávno minulosťou a podarí sa nájsť nový spôsob mierového spolužitia, pokračoval šéf WIFO. Rakúsko podľa neho nie je od Ruska závislé, čo dokázalo v lete minulého roka, keď svoje zásobníky naplnilo aj bez ruského plynu.



Od mája do októbra 2022 krajina podľa aktualizovaných vládnych údajov znížila podiel ruského plynu na celkovom objeme dodávok z viac ako 70 % v máji na necelých 20 % v októbri.