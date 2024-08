Rakúsky inštitút vyzýva na zdanenie nadmerných ziskov bánk

Viedeň 12. augusta (TASR) - Rakúske banky zarobili v prvom štvrťroku približne 3,4 miliardy eur, čo je viac ako v rovnakom období minulého roka a dvakrát viac ako dlhodobý priemer. Oznámil to v utorok rakúsky inštitút Momentum, ktorý sa odvolal na údaje rakúskej centrálnej banky. TASR o tom informuje na základe správy agentúry APA.



Ak sa štvrťročné výsledky porovnajú s priemerom za roky 2019 až 2022, znamená to, že banky dosiahli nadmerný zisk vo výške 2,5 miliardy eur, uviedol ďalej inštitút, ktorý má blízko k rakúskemu odborovému hnutiu. Zdanenie týchto vyšších ziskov by mohlo podľa organizácie prispieť k zníženiu deficitu štátneho rozpočtu pod 3 % hrubého domáceho produktu (HDP).



Európska centrálna banka spolu s Rakúskou národnou bankou zvýšili kľúčové úrokové sadzby s cieľom bojovať proti inflácii, uviedol Leonard Jüngling, ekonóm inštitútu Momentum. Centrálne banky svojou menovou politikou priamo vyplácajú miliardové dotácie komerčným bankám a štát by mal aspoň odčerpať časť týchto nadmerných ziskov, zdôraznil ekonóm.