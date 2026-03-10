< sekcia Ekonomika
Rakúsky kancelár Stocker podporil zníženie daní z pohonných látok
Autor TASR
Viedeň 10. marca (TASR) - Rakúsky kancelár Christian Stocker vzhľadom na nestabilitu na energetických trhoch podporuje dočasné zníženie daní z pohonných látok. Vláda v súčasnosti skúma, aký model úľavy by bol najefektívnejší, uviedol kancelár s tým, že o konkrétnych opatreniach sa zatiaľ nerozhodlo. TASR o tom informuje na základe správy agentúry APA.
Ceny ropy od konca februára prudko vzrástli pre obavy z vojny na Blízkom východe a nedostatku dodávok na globálnych trhoch. Okrem fixnej dane z minerálnych olejov sa na palivá vzťahuje aj daň z pridanej hodnoty (DPH), ktorá pri rastúcich cenách produktov automaticky zvyšuje príjmy štátu. Štát ale podľa kancelára na vyšších cenách zarábať nebude. Dodatočné daňové príjmy z rastúcich cien energií by nemali zostať v štátnom rozpočte, ale mali by sa vrátiť občanom, zdôraznil Stocker, ktorý je zároveň predsedom Rakúskej ľudovej strany (ÖVP).
Minister hospodárstva Wolfgang Hattmannsdorfer, rovnako z ÖVP, predtým varoval pred unáhlenými zásahmi do tvorby cien pohonných látok. Ak by však ceny zostali na vysokých úrovniach dlhšie, bude potrebné zvážiť opatrenia, dodal.
