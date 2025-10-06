Spravodajský portál Tlačovej agentúry Slovenskej republiky
Rakúsky minister financií odmieta zníženie DPH na potraviny

Ilustračné foto. Foto: Teraz.sk - Hana Štefánková

S návrhom na zníženie zvýhodnenej sadzby DPH na základné potraviny zo súčasných 10 % na 5 % vystúpil počas víkendu riaditeľ Rakúskeho inštitútu pre hospodársky výskum Gabriel Felbermayr.

Autor TASR
Viedeň 6. októbra (TASR) - Rakúsky minister financií Markus Marterbauer odmieta návrhy na zníženie dane z pridanej hodnoty. Jednou z najdôležitejších úloh vlády je boj proti inflácii. Zároveň je potrebné pokračovať v prísnom plnení rozpočtu a ozdraviť verejné financie, uviedlo v pondelok ministerstvo financií. TASR o tom informuje na základe správy agentúry APA.

S návrhom na zníženie zvýhodnenej sadzby DPH na základné potraviny zo súčasných 10 % na 5 % vystúpil počas víkendu riaditeľ Rakúskeho inštitútu pre hospodársky výskum Gabriel Felbermayr. „Domnievam sa, že v Rakúsku máme v skutočnosti vysokú sadzbu DPH na potraviny,“ povedal Felbermayr. Existuje však riziko, že zníženie DPH na tovar so zvýhodnenou sadzbou by mohlo viesť k prirážke na vyššiu štandardnú sadzbu, a to by infláciu ešte viac zvýšilo, upozornil ekonóm. Ministerstvo financií argumentuje podobne. „Ak by sa DPH pre niektoré produkty znížila na polovicu a pre iné zvýšila, nemalo by to žiadny pozitívny vplyv na infláciu,“ uviedlo ministerstvo vo vyhlásení.
