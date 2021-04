Rakúsky minister práce M. Kocher očakáva v lete pokles nezamestnanosti

Viedeň 10. apríla (TASR) - Rakúsky minister práce Martin Kocher počíta do leta s výrazným poklesom nezamestnanosti. "Dúfame, že v priebehu leta by sme sa v nezamestnanosti mohli dostať na úroveň 330.000 až 350.000 osôb. To je síce viac než v roku 2019, no výrazná úľava v porovnaní so súčasnosťou," cituje ho agentúra APA z rozhovoru pre denník Wiener Zeitung.



Ďalšie kroky pri otváraní gastronómie a turistického ruchu by mohli byť už čoskoro možné, čo by malo priniesť odhľahčenie na trhu práce. V máji by mala vláda predstaviť model Etapy 5, čiže predĺženie režimu kurzarbeit, o ktorom momentálne rokuje so sociálnymi partnermi. "Úlohou je pokračovať v režime kurzarbeit a upraviť ho podľa vývoja konjunktúry a zároveň cielene. Tak, aby sme pomohli sektorom, ktoré sú ešte obmedzené, kam patrí organizácia podujatí, mestské hotely, letecká doprava," povedal Kocher.



Žiadosti o nepodmienený základný príjem či o novú daň Kocher zamietol, keďže by nepomohli pri riešení štrukturálnych problémov na trhu práce. "Pomôže nám využívanie a plošná ponuka vzdelávania, ďalšieho vzdelávania a kvalifikácie," dodal minister.