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Rakúsky minister vyzval na zdanenie nadnárodných korporácií v EÚ
Marterbauerove vyjadrenia sa stretli s kritickou reakciou zo strany Rakúskej hospodárskej komory (WKO).
Autor TASR
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Viedeň 10. novembra (TASR) - Rakúsky minister financií Markus Marterbauer (SPÖ) v utorok vyzval na diskusiu o zdanení veľkých nadnárodných korporácií pôsobiacich v EÚ, ako aj na zavedenie celoeurópskej digitálnej dane. Hovoriť o tejto otázke v rámci diskusií o budúcom rozpočte EÚ je odôvodnené vzhľadom na vysoké zisky, ktoré veľké korporácie dosahujú na spoločnom trhu, povedal v rozhovore pre portál Politico. TASR o tom informuje na základe správy agentúry APA.
„V Rakúsku uplatňujeme malú digitálnu daň. Zistili sme, že prinajmenšom z pohľadu malej krajiny, vôbec nie je jednoduché obhájiť takéto digitálne dane voči Spojeným štátom. Preto uprednostňujeme európske riešenie,“ uviedol politik zo Sociálnodemokratickej strany Rakúska (SPÖ).
Marterbauerove vyjadrenia sa stretli s kritickou reakciou zo strany Rakúskej hospodárskej komory (WKO). Jej prezidentka Martha Schultzová ich označila za „úplne nesprávny signál“. Zaťažovanie podnikov ďalšími povinnosťami s cieľom využiť ich ako vyjednávací nástroj v rokovaniach o rozpočte EÚ vysiela veľmi zlý signál, povedala.
Podľa ministerky pre európske záležitosti Claudie Bauerovej z Rakúskej ľudovej strany (ÖVP) predstavujú Marterbauerove slová len „osobný, individuálny názor“ koaličného partnera. „Oficiálne vyjednávacie ciele Rakúska zostávajú nezmenené,“ zdôraznila. Vláda je „v zásade otvorená“ novým zdrojom príjmov pre EÚ, mimoriadne zdanenie korporácií však odmieta, dodala ministerka.
„V Rakúsku uplatňujeme malú digitálnu daň. Zistili sme, že prinajmenšom z pohľadu malej krajiny, vôbec nie je jednoduché obhájiť takéto digitálne dane voči Spojeným štátom. Preto uprednostňujeme európske riešenie,“ uviedol politik zo Sociálnodemokratickej strany Rakúska (SPÖ).
Marterbauerove vyjadrenia sa stretli s kritickou reakciou zo strany Rakúskej hospodárskej komory (WKO). Jej prezidentka Martha Schultzová ich označila za „úplne nesprávny signál“. Zaťažovanie podnikov ďalšími povinnosťami s cieľom využiť ich ako vyjednávací nástroj v rokovaniach o rozpočte EÚ vysiela veľmi zlý signál, povedala.
Podľa ministerky pre európske záležitosti Claudie Bauerovej z Rakúskej ľudovej strany (ÖVP) predstavujú Marterbauerove slová len „osobný, individuálny názor“ koaličného partnera. „Oficiálne vyjednávacie ciele Rakúska zostávajú nezmenené,“ zdôraznila. Vláda je „v zásade otvorená“ novým zdrojom príjmov pre EÚ, mimoriadne zdanenie korporácií však odmieta, dodala ministerka.