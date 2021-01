Rakúsky OMV rozširuje krakovacie zariadenia v bavorskej rafinérii

Viedeň/Burghausen 20. januára (TASR) - Rakúsky ropný koncern OMV plánuje do rozšírenia krakovacích zariadení v rafinérii v bavorskom meste Burghausen am Inn investovať 40 miliónov eur s cieľom zvýšiť výrobu etylénu a propénu o 50.000 ton ročne.



OMV tým chce pokryť rastúci dopyt po petrochemických produktoch nielen v Bavorsku, ale aj na medzinárodných trhoch. Podľa agentúry APA by sa nové zariadenia po plánovanom odstavení rafinérie mali spustiť v 3. štvrťroku 2022.



Etylén a propén sú dôležité základné suroviny pre celý rad priemyselných produktov, napríklad pre výrobu ľahkých automobilových komponentov, pre sektor obnoviteľných zdrojov energie, zdravotníctvo či výrobu čistiacich prostriedkov.