< sekcia Ekonomika
Rakúsky priemysel vrátane stavebníctva v máji medziročne vzrástol
Medzimesačne sa produkcia rakúskeho priemyslu vrátane stavebníctva v máji podľa sezónne upravených údajov zvýšila o 0,3 %.
Autor TASR
Viedeň 10. júla (TASR) - Priemyselná produkcia v Rakúsku vrátane stavebníctva sa v máji oproti rovnakému mesiacu vlaňajška zvýšila o 0,7 %. Jej rast sa tak mierne zrýchlil po tom, ako sa v predošlom mesiaci podľa revidovaných údajov medziročne posilnila o 0,1 %. Vyplýva to z údajov, ktoré v piatok zverejnil štatistický úrad krajiny. TASR o tom informuje na základe správy portálu tradingeconomics.
Motorom rastu bolo najmä oživenie produkcie rakúskeho stavebníctva, ktorá sa v máji zvýšila o 3 % po aprílovom poklese o 2,4 %. Výroba priemyselných firiem sa však spomalila a v máji stúpla len o 0,1 % po aprílovom raste o 0,8 %. Vzrástla najmä produkcia tovarov dlhodobej spotreby (11,5 %) a výroba medziproduktov (2 %). Klesla však produkcia energií (-4 %), investičných tovarov (-1,7 %) a tovarov krátkodobej spotreby (-3 %).
Medzimesačne sa produkcia rakúskeho priemyslu vrátane stavebníctva v máji podľa sezónne upravených údajov zvýšila o 0,3 %.
Motorom rastu bolo najmä oživenie produkcie rakúskeho stavebníctva, ktorá sa v máji zvýšila o 3 % po aprílovom poklese o 2,4 %. Výroba priemyselných firiem sa však spomalila a v máji stúpla len o 0,1 % po aprílovom raste o 0,8 %. Vzrástla najmä produkcia tovarov dlhodobej spotreby (11,5 %) a výroba medziproduktov (2 %). Klesla však produkcia energií (-4 %), investičných tovarov (-1,7 %) a tovarov krátkodobej spotreby (-3 %).
Medzimesačne sa produkcia rakúskeho priemyslu vrátane stavebníctva v máji podľa sezónne upravených údajov zvýšila o 0,3 %.